Agriculture Department Scholarship Alert: 5 कारण जानें क्यों अब किसान बेटियों को मिलेगा फ्री फंड – छूट न जाए मौका

आज के समय में शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है, खासकर बेटियों के लिए। कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छात्राएं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है कृषि विभाग गर्ल स्कॉलरशिप योजना 2025।

इस योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों को कृषि क्षेत्र में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देना है। इससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश के कृषि विकास में योगदान दे सकें। यह योजना कक्षा 11वीं से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए है। खास बात यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

Agriculture Department Scholarship

कृषि विभाग गर्ल स्कॉलरशिप योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत कृषि विषय में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि उनकी पढ़ाई के स्तर के अनुसार तय की गई है।

इस योजना के तहत कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक (बीएससी), स्नातकोत्तर (एमएससी) और पीएचडी करने वाली छात्राओं को ₹15,000 से ₹40,000 तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

कृषि विभाग गर्ल स्कॉलरशिप योजना 2025 – संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम कृषि विभाग गर्ल स्कॉलरशिप योजना 2025 किसके लिए केवल राजस्थान की छात्राओं के लिए लाभार्थी 11वीं से पीएचडी तक कृषि विषय में पढ़ने वाली छात्राएं वार्षिक छात्रवृत्ति राशि ₹15,000 से ₹40,000 (पाठ्यक्रम के अनुसार) पात्रता राजस्थान की निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन (राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से) उद्देश्य कृषि शिक्षा में बेटियों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता आवेदन की अंतिम तिथि हर साल निर्धारित की जाती है

कृषि विभाग छात्रवृत्ति योजना के लाभ

आर्थिक सहायता : छात्राओं को पढ़ाई के स्तर के अनुसार सालाना 15,000 से 40,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलती है।

: छात्राओं को पढ़ाई के स्तर के अनुसार सालाना 15,000 से 40,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलती है। सभी स्तर की छात्राएं : 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी तक की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं।

: 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी तक की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। आत्मनिर्भरता : बेटियां शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेंगी।

: बेटियां शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेंगी। कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन : बेटियों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

: बेटियों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरल आवेदन प्रक्रिया : आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

: आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए: योजना दोनों क्षेत्रों की छात्राओं के लिए है।

छात्रवृत्ति राशि का विवरण

अध्ययन स्तर वार्षिक राशि अवधि (अधिकतम) कक्षा 11वीं व 12वीं ₹15,000 2 वर्ष स्नातक (बीएससी) ₹25,000 4-5 वर्ष स्नातकोत्तर (एमएससी) ₹25,000 2 वर्ष पीएचडी ₹40,000 3 वर्ष

कृषि विभाग छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता

छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।

छात्रा ने कम से कम 10वीं कक्षा पास की हो।

11वीं से लेकर पीएचडी तक कृषि विषय में पढ़ाई कर रही हो।

सरकारी या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हो।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो।

छात्रा ने पिछला साल फेल नहीं किया हो और न ही सिर्फ श्रेणी सुधार के लिए दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश लिया हो।

आवश्यक दस्तावेज़

मूल निवास प्रमाण पत्र

पिछली कक्षा की अंकसूची

जनाधार आईडी

अध्ययनरत होने का प्रमाण

पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं।

पर जाएं। “किसान” सेक्शन में “छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि” विकल्प चुनें।

योजना का विवरण पढ़ें और “आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” पर जाएं।

“किसान/नागरिक लॉगिन” पर क्लिक करें और जनाधार नंबर से लॉगिन करें।

आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवेदन सबमिट करें।

महत्वपूर्ण बातें

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ सही और स्पष्ट होने चाहिए।

छात्रा को नियमित छात्र के रूप में नामांकित होना चाहिए।

सत्र के बीच पढ़ाई छोड़ने पर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

क्या यह योजना केवल राजस्थान की छात्राओं के लिए है?

हां, केवल राजस्थान की निवासी छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं।

हां, केवल राजस्थान की निवासी छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। क्या निजी संस्थान की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं?

नहीं, केवल सरकारी या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों की छात्राएं ही पात्र हैं।

नहीं, केवल सरकारी या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों की छात्राएं ही पात्र हैं। कब तक आवेदन किया जा सकता है?

आवेदन की अंतिम तिथि हर साल पोर्टल पर घोषित होती है।

आवेदन की अंतिम तिथि हर साल पोर्टल पर घोषित होती है। अगर छात्रा फेल हो जाती है तो क्या उसे छात्रवृत्ति मिलेगी?

नहीं, फेल होने या श्रेणी सुधार के लिए दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

कृषि विभाग छात्रवृत्ति योजना के फायदे

बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक चिंता नहीं रहेगी।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बेटियां लाभ उठा सकती हैं।

कृषि के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में सम्मान पाएंगी।

Disclaimer: यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसकी जानकारी विभिन्न सरकारी पोर्टल एवं समाचार माध्यमों में उपलब्ध है। योजना पूरी तरह वास्तविक है और पात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन से पहले सभी शर्तें और दस्तावेज़ अच्छी तरह पढ़ लें। किसी भी फर्जी वेबसाइट या गलत सूचना से सावधान रहें। योजना के नियमों में समय-समय पर बदलाव भी हो सकते हैं, इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम जानकारी अवश्य देखें।