Wheat Rate Today: औंधे मुंह गिरा गेहूं का दाम – तुरंत चेक करें 1 क्विंटल का नया भाव

by Aakriti
Published On:
Wheat Price

भारत में गेहूं की कीमतें हमेशा चर्चा में रहती हैं क्योंकि यह देश की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। हर साल फसल की पैदावार, मौसम की स्थिति, सरकारी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल के कारण गेहूं के रेट में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। हाल के दिनों में, किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी खबर यह रही कि गेहूं का रेट अचानक गिर गया है। इससे जहां उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है।

इस बार गेहूं की कीमत में गिरावट के कई कारण सामने आए हैं। एक ओर, भारत में इस साल गेहूं की फसल अच्छी रही, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गेहूं की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे घरेलू बाजार पर भी असर पड़ा है। हालांकि, कुछ राज्यों में अभी भी कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर रेट में गिरावट दर्ज की गई है।

आइए जानते हैं कि फिलहाल एक क्विंटल गेहूं का ताजा रेट क्या है, और इस गिरावट के पीछे क्या कारण हैं।

Wheat Price Downfall Reason: Latest Update

हाल के हफ्तों में गेहूं की कीमतों में औंधे मुंह गिरावट देखने को मिली है। जून 2025 के अंतिम सप्ताह में, गेहूं का भाव लगभग 7% तक गिरा है, जो पिछले सप्ताह के मुकाबले बड़ी गिरावट मानी जा रही है। भारत के प्रमुख मंडियों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई है, जहां कुछ जगहों पर रेट 2450 रुपये/क्विंटल तक आ गया है।

इस गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

  • अच्छी पैदावार: इस साल भारत में गेहूं की फसल अपेक्षाकृत अच्छी रही, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई।
  • मौसम का असर: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में मौसम की मार के बावजूद कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बेहतर रहा, जिससे वैश्विक सप्लाई में सुधार हुआ।
  • सरकारी नीतियां: सरकार ने खुले बाजार में गेहूं की बिक्री बढ़ाई, जिससे बाजार में उपलब्धता बढ़ गई और कीमतें नीचे आ गईं।
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार: रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान जैसे देशों में उत्पादन कम होने के बावजूद, यूरोप और भारत में उत्पादन बढ़ने से वैश्विक बाजार में दबाव बना।
  • मांग में कमी: उपभोक्ताओं की मांग में थोड़ी कमी और मिल मालिकों द्वारा स्टॉक की बिक्री में धीमापन भी रेट गिरने का कारण बना।
गेहूं का ताजा रेट: एक क्विंटल गेहूं की कीमत

जून 2025 के अंतिम सप्ताह में, भारत के विभिन्न राज्यों में गेहूं का औसत रेट 2430 से 2475 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा है। कुछ मंडियों में यह रेट 2450 रुपये/क्विंटल तक पहुंच गया है, जबकि कुछ जगहों पर इससे थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है10। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हैदराबाद, बैंगलोर और कोलकाता जैसी प्रमुख मंडियों में भी रेट में हलचल देखी गई है।

गेहूं रेट

बिंदुजानकारी
ताजा औसत रेट (जून 2025)₹2430 – ₹2475/क्विंटल
दिल्ली मंडी रेट₹2650 – ₹2680/क्विंटल
सरकारी समर्थन मूल्य₹2270 – ₹2275/क्विंटल
पिछले महीने का औसत₹2475 – ₹2500/क्विंटल
पिछले साल का औसत₹2600 – ₹2800/क्विंटल
अंतरराष्ट्रीय रेट (US)$5.40 – $5.50/बुशल
वैश्विक उत्पादन अनुमान807 मिलियन टन (2025)
प्रमुख गिरावट का कारणअधिक उत्पादन, सरकारी बिक्री, कम मांग

गेहूं रेट में गिरावट के अन्य कारण

  • सरकारी स्टॉक की बिक्री: सरकार ने खुले बाजार में अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला किया, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई और रेट गिर गया।
  • मंडियों में स्टॉक: कई व्यापारियों और मिल मालिकों ने स्टॉक को बाजार में नहीं उतारा, जिससे अचानक जब बिक्री बढ़ी तो रेट नीचे आ गया।
  • मौसम की मार: पिछले साल के मुकाबले इस साल मौसम का असर कम रहा, जिससे उत्पादन में सुधार हुआ।
  • अंतरराष्ट्रीय व्यापार: रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद, भारत और यूरोप में उत्पादन बढ़ने से वैश्विक बाजार में दबाव बना।

गेहूं की कीमतों का इतिहास और ट्रेंड

  • 2022 में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं, जब अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन बाधित थी।
  • 2023 में भी कीमतें ऊंची बनी रहीं, लेकिन 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में गिरावट का दौर शुरू हुआ।
  • जून 2025 में गेहूं का भाव पिछले साल के मुकाबले लगभग 7% कम है।
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गेहूं की कीमतें 8% तक गिर चुकी हैं।

अलग-अलग राज्यों में गेहूं का ताजा रेट

  • उत्तर प्रदेश: लगभग ₹2450 – ₹2500/क्विंटल
  • पंजाब: ₹2450 – ₹2550/क्विंटल
  • हरियाणा: ₹2450 – ₹2550/क्विंटल
  • दिल्ली: ₹2650 – ₹2680/क्विंटल
  • गुजरात: ₹2430 – ₹2470/क्विंटल
  • मध्य प्रदेश: ₹2400 – ₹2450/क्विंटल
  • राजस्थान: ₹2420 – ₹2460/क्विंटल

गेहूं की कीमत गिरने से किसे फायदा और किसे नुकसान?

फायदा:

  • आम उपभोक्ताओं को सस्ता आटा और गेहूं मिलेगा।
  • बेकरी, बिस्किट, नूडल्स आदि बनाने वाली कंपनियों की लागत घटेगी।
  • सरकार को महंगाई नियंत्रण में मदद मिलेगी।

नुकसान:

  • किसानों को उनकी उपज का अपेक्षित दाम नहीं मिल पाएगा।
  • छोटे व्यापारियों और मंडी व्यापारियों को स्टॉक के कारण घाटा हो सकता है।
  • अगर रेट और गिरा तो अगले सीजन में किसान गेहूं की बुवाई कम कर सकते हैं।

आने वाले समय में गेहूं के रेट का अनुमान

  • मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, अगर मौसम सामान्य रहा और फसल अच्छी रही तो रेट में और गिरावट आ सकती है।
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई बढ़ी तो घरेलू बाजार में भी दबाव बना रहेगा।
  • अगर सरकार ने स्टॉक की बिक्री जारी रखी तो कीमतें स्थिर या और कम हो सकती हैं।
  • अगले साल चुनाव के कारण सरकार कीमतों को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करेगी।

गेहूं की कीमत गिरने के मुख्य कारण

  • फसल का रिकॉर्ड उत्पादन
  • सरकारी स्टॉक की खुली बिक्री
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव
  • मांग में कमी
  • व्यापारियों द्वारा स्टॉक की बिक्री
  • मौसम का असर कम होना

किसानों के लिए सलाह

  • अपनी फसल को मंडी में बेचने से पहले रेट की पूरी जानकारी लें।
  • सरकारी योजनाओं और MSP का लाभ उठाएं।
  • फसल भंडारण की सुविधा का सही उपयोग करें।
  • मंडी रेट की तुलना कर ही बिक्री का फैसला लें।
  • मौसम और सरकारी नीतियों की जानकारी पर नजर रखें।

गेहूं की कीमत गिरने का अंतरराष्ट्रीय असर

  • भारत में रेट गिरने से निर्यात पर असर पड़ सकता है।
  • रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान में उत्पादन कम हुआ है, लेकिन यूरोप और भारत में बढ़ा है।
  • वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें पिछले एक महीने में 8% तक गिर चुकी हैं।
  • अमेरिका, चीन, यूरोप में मौसम की मार के बावजूद उत्पादन में सुधार की उम्मीद है।

मंडियों में गेहूं की ताजा स्थिति

  • दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा की प्रमुख मंडियों में रेट स्थिर है।
  • गुजरात, हैदराबाद, बैंगलोर में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है।
  • कोलकाता में रेट में हल्की गिरावट आई है10।
  • सरकारी स्टॉक 2016 के बाद सबसे कम स्तर पर है, लेकिन बाजार में सप्लाई पर्याप्त बनी हुई है10।

गेहूं की कीमतों पर सरकार की भूमिका

  • सरकार ने खुले बाजार में 50 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला किया।
  • MSP (Minimum Support Price) पर खरीदारी जारी है।
  • महंगाई नियंत्रण के लिए निर्यात पर रोक लगाई गई है।
  • मौसम की निगरानी और किसान सहायता के लिए पैनल गठित किया गया है।

गेहूं का रेट: भविष्य की संभावनाएं

  • अगर सप्लाई बढ़ती रही तो रेट और गिर सकते हैं।
  • मौसम खराब हुआ या उत्पादन घटा तो रेट में तेजी आ सकती है।
  • सरकार की नीतियों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर भी रेट निर्भर करेगा।
  • किसानों को फसल बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए।

गेहूं की कीमतों का सारांश

वर्षऔसत रेट (₹/क्विंटल)मुख्य कारण
20222800 – 3000अंतरराष्ट्रीय संकट, सप्लाई कम
20232600 – 2800मौसम की मार, स्टॉक कम
20242475 – 2500उत्पादन में सुधार
2025 (जून)2430 – 2475अधिक उत्पादन, सरकारी बिक्री

निष्कर्ष

इस समय गेहूं का रेट अचानक गिर गया है, जिसका सीधा असर किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। उत्पादन बढ़ने, सरकारी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की वजह से यह गिरावट आई है। आने वाले समय में भी अगर सप्लाई बनी रही तो रेट में कोई बड़ा उछाल नहीं दिखेगा। किसानों को सलाह है कि वे मंडी रेट की जानकारी लेकर ही अपनी फसल बेचें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

Disclaimer: यह लेख गेहूं के ताजा रेट और बाजार की स्थिति पर आधारित है। वर्तमान में गेहूं की कीमतों में गिरावट सच है और यह कई आर्थिक व मौसमी कारणों से हुई है। सभी आंकड़े और जानकारी विभिन्न मंडियों, सरकारी रिपोर्ट्स और बाजार विश्लेषण पर आधारित हैं। रेट में आगे भी बदलाव संभव है, इसलिए बिक्री या खरीदारी से पहले ताजा जानकारी अवश्य लें।

